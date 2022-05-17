Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacak
KAMU HABERLERİ 17.05.2022, 21:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nüfus Etütleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine, 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
21
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
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|Takımlar
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|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
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|59
|5. Erzurumspor
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|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
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|48
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|48
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|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
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|35
|41
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|35
|38
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|12
|Takımlar
|O
|P
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|37
|90
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|36
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|56
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|51
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|36
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|12. Newcastle
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|35
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|34
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|37
|23
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|Takımlar
|O
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|37
|85
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|37
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|36
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|37
|36
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|37
|32
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|31