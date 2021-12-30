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Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih, 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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