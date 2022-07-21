Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin birimlerinde açık bulunan anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 151 öğretim üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ