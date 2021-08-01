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Hacettepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Hacettepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarih,30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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