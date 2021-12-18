Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın bw citadel hotel
Togg'un yeni logosu belli oldu
Togg'un yeni logosu belli oldu
Bugün alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız
Bugün alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika...
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz...
Afrikalılar Türkiye'yi 'güvenilir ortak' olarak benimsiyor
Afrikalılar Türkiye'yi 'güvenilir ortak' olarak...

Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Güngören Belediyesi 105 adet gayrimenkulu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre "kapalı teklif" ile satacak. Çinçindere Mahallesi'nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.