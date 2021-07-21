Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona survivor korona
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin...
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li...
Vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler İstanbul'un farklı ilçelerinde de görülmeye başladı
Vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler İstanbul'un...
Bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Bayram tatilinin beşinci gününde meydana...

Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Güngören  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.