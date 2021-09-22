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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden personel alımı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 personel alınacak. Personel alım ilanı için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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