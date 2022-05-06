Gölcük Belediyesi'nden irtifak hakkı tesisi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gölcük Belediye Başkanlığı, Gölcük Yazlık Ilıca Otel için yapım karşılığında 30 yıl irtifak (üst) hakkı tesis edecek. Takribi yatırım maliyeti 38 milyon 371 bin 983 Türk Lirası, geçici teminat miktarı ise 1 milyon 151 bin 159 Türk Lirası olarak belirlendi. İhale 17 Mayıs 2022 tarihinde Gölcük Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ