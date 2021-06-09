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Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve   Giresun   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi   hükümleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır.  Öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

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