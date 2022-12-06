Giresun Keşap'ta 10438 m² fındık bahçesi mahkemeden satılıcak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Giresun 2 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Satış şartları : Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlardaki kısıtlı Pınar Gürsu hisseleri yukarıda belirtilen bedelden aşağı olmamak üzere pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır. Satışın açık olarak yapılacak olması nedeniyle satış işlemi en çok fiyatı verene ihale edilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ