GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
KAMU HABERLERİ 20.05.2022, 22:18
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini 24 aylığına kiraya verecek. Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-9, Alınteri-17, Alınteri-18, Conkbayırı, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları 2 ve Selimiye gemilerinde bulunan büfeler ile Geyikli Yükyeri İskele Büfesi ve Bozcaada İskelesi Büfesi kiraya verilecek.
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