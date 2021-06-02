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Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin  ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verilecek.
İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak. Teklifler, ihale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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