Gemi ve iskelelerdeki büfeler kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 16.06.2022, 23:11
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş., gemi ve iskelelerde yer alan büfe işletmelerini 24 ay süre ile kiraya verecek.
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