Gemi ve iskelelerdeki büfeler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş., gemi ve iskelelerde yer alan büfe işletmelerini 24 ay süre ile kiraya verecek.

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