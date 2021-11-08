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Gelir Uzman Yardımcısı alım ilanı

Gelir Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların il bazında toplam kadro sayısının 5 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacak.  KPSS  (A)  P48  türünden  eşit  puan  almış  olmaları  nedeniyle  son  sıradaki  aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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