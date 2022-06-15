Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak
KAMU HABERLERİ 15.06.2022, 20:57
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavla 650 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.
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