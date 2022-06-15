Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavla 650 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

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