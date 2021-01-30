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Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

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