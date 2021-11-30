Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona legrand türkiye yeni Ürünlerini tanıttı cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 25 bin 216 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri...
Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu
Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker...
Asgari ücret pazarlığı başlıyor
Asgari ücret pazarlığı başlıyor

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü geçici işçi alacak

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü geçici işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir’de istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım - 3 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı Kanuna tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.