Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 19.06.2022, 19:32
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz İşletme Fakültesi’nde açık bulunan aşağıdaki kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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