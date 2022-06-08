Gebze Teknik Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
KAMU HABERLERİ 08.06.2022, 21:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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