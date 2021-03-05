Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE YARIŞMASI düzenlenecek.

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