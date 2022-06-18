Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan gayrimenkul satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Şehitkamil ilçesi Karacaören mahallesinde bulunan 31 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” yoluyla satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ