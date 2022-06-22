Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 44 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ