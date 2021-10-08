Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın fragman
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2...
Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı
Salgının kontrol altına alınabilmesi için...
Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 30 bin 201 kişinin...
Yunanistan'daki bazı siyasiler, ikili ilişkileri bozmak için gerilimi tırmandırıyor
Yunanistan'daki bazı siyasiler, ikili ilişkileri...

Gaziantep'te kamu konutu satışı

Gaziantep'te kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı. 39 adet kamu konutu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 25-26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ     

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.