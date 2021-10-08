Gaziantep'te kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı. 39 adet kamu konutu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 25-26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ