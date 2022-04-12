Gaziantep Şehitkamil'de 3 adet konut-ticaret alanı satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep Şehitkamil 15 Temmuz'da bulunan 3 adet konut+ticaret alanı nitelikli arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ