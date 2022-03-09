​​​​​​​Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde finans ve iş merkezi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı'nın yayınlattığı ilana göre "Organize Sanayi Finans ve İş Merkezi (OSFİM)" inşaatı yapımı açık ihale usulü ile anahtar teslim olarak ihale edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ