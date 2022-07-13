Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
KAMU HABERLERİ 13.07.2022, 21:43
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|65
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|38
|64
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|59
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|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
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|38
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|38
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|38
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|38
|34
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|38
|28
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
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|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
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|36
|60
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|58
|6. Eyüpspor
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|57
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|36
|51
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
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|48
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|36
|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|36
|12
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
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|38
|71
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|38
|69
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|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
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|46
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
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|62
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|38
|59
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|38
|55
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|38
|48
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|42
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|38
|39
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
|35
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