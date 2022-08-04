Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ilgili hükümlerine göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 73 Sözleşmeli Personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ