Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona Kırmızı Oda 15. Bölüm Fragmanı İlişki uzmanı ve yaşam koçu mehmet murat lik
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin...
HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
HİSAR O+ son kabul atışında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray...
LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav 5 Haziran 2022'de düzenlenecek
LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine...

Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.