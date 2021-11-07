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Galatasaray Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978  tarihli  ve 7/15754  sayılı  Kararnameye ekli  28.06.2007 tarih  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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