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Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi  alınacaktır.  Adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Galatasaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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