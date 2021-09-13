Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Fırat Üniversitesi, süt ineklerinin sağım sonrası meme başlarının bakterilere karşı savunmasız kalmasını önlemek için hızla kapatılmasını sağlayan aparatın sınai mülkiyetlerini Fırat Üniversitesi tarafından öngörülen koşulları sağlayan, buluşu üretme ve kamuya sunma kabiliyeti olan kurum, kuruluş ve firmalara, lisanslama veya devir yoluyla transfer edecek.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ