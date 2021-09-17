Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya'nın Finike ilçesinde Hazine'ye ait turizm imarlı arsalar ihale ile satılacak.Finike Milli Emlak Şefliği, Kale Mahallesi'nde bulunan 8 adet otel alanı imarlı arsayı, 28 Eylül 2021 tarihinde Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
17 Eylül 2021 Cuma 22:48