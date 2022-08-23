Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 23.08.2022, 17:37
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|4
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|2
|3
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|18. Manisa Futbol Kulübü
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|0
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|0
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|3
|9
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|3
|7
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|5. Brighton
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|7
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|3
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|3
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|2
|6
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|6
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|4
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|2
|4
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|10. Valencia
|2
|3
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|3
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|2
|1
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|2
|1
|14. Mallorca
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|1
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|1
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|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
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|1
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|2
|0
|20. Getafe
|2
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