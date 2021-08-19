Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona NAVTEX yasak
Aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz
Aşı olmamış öğretmen ve personelin...
'Yüz yüze eğitim' kapsamında PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
'Yüz yüze eğitim' kapsamında PCR...
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını...
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
28 Şubat davasında cezası kesinleşen...

Fenerbahçe Üniversitesi 9 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi 9 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.