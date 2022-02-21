Fatih'te 6 katlı iş hanı ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 6 katlı iş hanı ihale ile satışa çıkarıldı. Kirmasti Mahallesi, Fevzipaşa Caddesinde bulunan 606.70 m² yüzölçümlü taşınmaz A ve B bloktan oluşan tarihi bir bina olup, restore edilmiş durumda ve halen iş hanı olarak kullanılmaktadır. İş hanında 17 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunların 13'ü büro, 4 'ü dükkandır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ