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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak
Fatih'te 3 katlı bahçeli bina mahkemeden satılıktır
KAMU HABERLERİ 24.10.2022, 20:08
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şahsuvarbey Mah, 161 ada, 12 parselde kayıtlı 56,00 m2 miktarlı Bahçeli Hane vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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