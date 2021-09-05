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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin   aşağıda   belirtilen   birimlere   2547   sayılı   Kanun’un   31.   maddesi   ile 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmelik”in   yürürlükteki   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   elemanı alacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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