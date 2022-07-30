Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak
KAMU HABERLERİ 30.07.2022, 23:19
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Anacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği İle Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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