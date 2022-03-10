Ezine Belediyesi'nden gayrimenkul satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ezine Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Camikebir mahallesinde bulunan iş yerleri ve konutlar ihale ile satılacak. 6 adet iş yeri ve 41 adet konutun satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 22 Mart 2022 tarihinde Ezine Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

