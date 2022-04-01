Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 8 bin 741 m² yüzölçümlü taşınmaz, Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

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