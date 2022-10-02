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Eskişehir Tepebaşı'nda 125 m² 3+1 daire mahkemeden satılacak

KAMU HABERLERİ 02.10.2022, 18:28
Eskişehir Tepebaşı'nda 125 m² 3+1 daire mahkemeden satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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