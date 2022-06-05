Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 05.06.2022, 21:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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