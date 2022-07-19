Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartları taşıyan 85 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

