Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
22 Haziran 2021 Salı 22:03
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ