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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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