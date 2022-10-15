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Eskişehir Günyüzü'nde 656 m² sulanabilir tarım arazisi mahkemeden satılacak (çoklu satış)

KAMU HABERLERİ 15.10.2022, 18:29
Eskişehir Günyüzü'nde 656 m² sulanabilir tarım arazisi mahkemeden satılacak (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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