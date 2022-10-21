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Esenyurt'ta 84 m² daire icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 21.10.2022, 16:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|9
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|18. Hatayspor
|9
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|8
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|2
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|10
|27
|2. M.City
|10
|23
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|11
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|10
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|11
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|11
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|10
|28
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|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
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|20
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