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Esenler Belediyesi zabıta elemanı alacak

Esenler Belediyesi zabıta elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alınacak.  Adayların sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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