Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona Balıkesir salgın
Tataristan'da paraşütçü taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
Tataristan'da paraşütçü taşıyan uçağın düşmesi...
Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ad ve soyadı değişikliği başvurusu...
TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi'...
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin...

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.