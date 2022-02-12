Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın Nepal polisi
Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz
Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde...
Vatandaşlar fiziki altınlarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecek
Vatandaşlar fiziki altınlarını kuyumcular ve...
Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrildi
Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri...
Karadeniz’de 30’dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak
Karadeniz’de 30’dan fazla Rus savaş...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 59 (elli dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.