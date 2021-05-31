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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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